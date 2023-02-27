Какие изменения ждут россиян в марте

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Социальная поддержка жителей новых регионов по российским стандартам, новая редакция правил дорожного движения, новые требования к водителям такси и общественного транспорта – подробнее об этих и других нововведениях читайте в подборке Смотрим.

Пособия и пенсии для новых регионов

С 1 марта жители новых российских регионов – Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей – смогут пользоваться социальной поддержкой по стандартам РФ: бесплатной медицинской помощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами. В сфере образования будет обеспечено бесплатное горячее питание школьников начальных классов, бесплатные учебники, для студентов – академическая и социальная стипендии, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Пенсии жителям новых регионов также будут назначаться по российским нормам, перерасчет коснется более полутора миллионов человек. Ожидается, что в этом году на ежемесячные выплаты льготным категориям граждан направят около 16 миллиардов рублей. При этом на детские пособия выделят более 90 миллиардов, а на компенсации по оплате ЖКХ около 4,5 миллиарда.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области присоединились к России по итогам референдума, прошедшего осенью 2022 года.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено преимущественное право на выкуп движимого имущества (например, грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники), находящегося в государственной или муниципальной собственности. Ранее это право распространялось только на недвижимость.

Ограничения для водителей такси и автобусов

С 1 марта лица с неснятой или непогашенной судимостью, а также подвергающиеся уголовному преследованию за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, не смогут работать водителями такси и другого общественного транспорта.

В частности, в таксисты не пустят тех, кто был осужден за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности, а также за преступления против общественной безопасности и основ конституционного строя. Ограничения касаются россиян и иностранцев, которые имеют гражданство стран-членов ЕАЭС. Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, должны быть прекращены.

Продажа лекарств через Интернет

С 1 марта в Москве, Белгородской и Московской областях начинается эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. В перечень препаратов, которые можно будет купить через интернет, вошли антибиотики, рецептурные медикаменты для лечения сахарного диабета, гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний. Однако это послабление по-прежнему не коснется лекарств, содержащих наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества, или с объемной долей этилового спирта выше 25%.

Продлится эксперимент до марта 2026 года. Ожидается, что нововведение облегчит жизнь маломобильных граждан. Если проект окажется успешным, то в будущем его могут распространить и на другие регионы России.

Новые основания для лишения недвижимости

С 1 марта 2023 года в силу вступают поправки в Гражданский кодекс, которые определяют земельные участки, здания, сооружения, помещения как недвижимые вещи, а также закрепляют новые правила пользования недвижимым имуществом. В частности, закрепляется правило, что собственник здания, расположенного на чужом земельном участке, может пользоваться земельным участком для доступа к своей собственности.

Кроме того, появляется два новых основания для лишения собственника недвижимости, включая отдельные помещения и машиноместа. Прежде всего, лишиться недвижимости можно при использовании площадей не по назначению, если это приводит к систематическому нарушению прав и интересов соседей. Например, если квартира на первом этаже используется в качестве магазина, кафе, салона красоты, мини-отеля и так далее. Вторым основанием является бесхозяйственное содержание, приводящее к разрушению помещения и машиноместа.

Защита данных собственников жилья

С 1 марта сведения о собственниках недвижимости в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) перестанут быть общедоступными. Росреестр не будет раскрывать сведения о собственниках, если выписку заказывают третьи лица. Теперь эта информация будет доступна только с согласия собственников объектов. При этом доступ к информации сохранится у супругов, у сотрудников ряда госорганов и нотариусов. Данная мера позволит лучше защитить персональные данные граждан от мошенников, отметил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Изменения ПДД: электросамокаты, знаки, разметка

С 1 марта вступает в силу новая редакция правил дорожного движения.

Одно из главных нововведений – электросaмoкаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, монoколеса и другие аналогичные устройства получают статус "средства индивидуальной мобильности" (СИМ) и считаются транспортными средствами со всеми вытекающими последствиями. Передвигаться на них можно будет со скоростью не больше 25 км/ч. Также разъясняется, где именно можно будет ездить на электросамокатах. Взрослые пользователи (старше 14 лет) смогут передвигаться на них по обочинам и правому краю проезжей части (при отсутствии велодорожек); велосипедной дорожке; велопешеходной дорожке; проезжей части велосипедной зоны; полосе для велосипедистов; в пешеходной зоне, по тротуару и пешеходной дорожке (если масса СИМ не превышает 35 кг).

С 1 марта 2023 года перевозка пассажиров на мопедах и скутерах запрещается абсолютно всех случаях.

Еще один ряд изменений касается правил остановки и стоянки транспортных средств. Полностью запрещена остановка и стоянка на островках безопасности – теперь это прописано в ПДД отдельным пунктом. Вводится ограничение на стоянку автобусов в жилых зонах и на дворовых территориях. Автобусам запрещается стоять вне специально выделенных и обозначенных знаками или разметкой мест. Для обозначения зон платной парковки будет применяться синяя прерывистая разметка. Также появится новая разметка для обозначения диагональных пешеходных переходов.

Также в ПДД появится ряд знаков и табличек: знаки "Движение автобусов запрещено" и "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", а также таблички "Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности" и "Зарядка электромобилей". Вводятся и комбинированные дорожные знаки, объединяющие знак "Парковка" с табличкой "Платные услуги" или "Инвалиды".

Меняются правила установки опознавательного знака "Инвалид" на автомобили. Ранее для установки знака было достаточно того, чтобы у водителя или пассажира имелся документ, подтверждающий установление инвалидности. Новые правила требуют, чтобы автомобиль дополнительно был внесен в федеральный реестр инвалидов.

Также с начала марта 2023 года в ПДД официально узаконят применение световой секции для светофоров в виде силуэта пешехода/велосипедиста и стрелки с мигающим сигналом белого цвета. Такая секция предупреждает автомобилистов о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий движение пешеходам/велосипедам.

Бесплатные дороги для электрокаров

С 1 марта электрокары в рамках эксперимента смогут бесплатно проезжать по платным участкам дорог М-1 "Беларусь" (включая "Обход Одинцово"), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань", по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Экономия составит в среднем около 2000 рублей днем в будний день. Для этого владельцам электромобилей необходимо представить соответствующие документы в офис поддержки пользователей ООО "Автодор – Платные Дороги".

Новые правила освидетельствования водителей

С 1 марта заработают новые правила медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Главное изменение – инспекторы ГИБДД смогут проводить проверку на алкоголь не только в присутствии двух понятых, но и без понятых с применением видеозаписи. Ранее возможность фиксации на видео была прописана в КоАП РФ как возможная, теперь же она закреплена в регламенте. Как и раньше, основанием для освидетельствования могут служить подозрительный запах изо рта, нарушение координации и речи, изменение цвета кожи лица и так далее. Прежними остались и допустимые показатели содержания алкоголя в крови.

Дизайн водительских прав

С водительского удостоверения пропадет штрихкод, который раньше наносился на обратную сторону. Изначально его появление было обусловлено необходимостью оперативно выявлять поддельные права, для чего инспекторов планировалось оснастить специальными считывающими терминалами. Однако, терминалов в арсенале сотрудников ГИБДД так и не появилось, поэтому от штрихкодов было решено отказаться.

Декларации депутатов и сенаторов обезличат

С 1 марта вступает в силу закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без персональных данных. Теперь в общем доступе будет размещаться только обобщенная статистическая информация о декларациях парламентариев (сколько их подано, были ли в них выявлены нарушения). При этом сами данные о доходах депутатов и сенаторов и их собственности обнародовать больше не будут. Первоначально предполагалось, что нововведение коснется только региональных парламентариев – депутатов заксобрания и представительных органов в муниципальных округах. Однако затем новая норма была распространена также на депутатов Госдумы РФ и членов Совета Федерации.

Ограничения передачи платежной информации через Telegram

С 1 марта 2023 года вступают в силу поправки в закон "Об информации", не позволяющие сервисам, внесенным в реестр иностранных мессенджеров, подключать службы денежных переводов, и запрещающий структурам, предоставляющим госуслуги или выполняющим "государственное задание", пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Полный список таких иностранных мессенджеров должен составить Роскомнадзор. При этом в ведомстве уже заявили, что к числу таких иностранных мессенджеров относится Telegram, поэтому с марта нельзя использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. Запреты, вводимые новым законом, распространятся на интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки.

Контроль за сервисами онлайн-объявлений

С 1 марта вступает в силу закон о сервисах онлайн-объявлений, доступ к которым в течение суток составляет более 100 тысяч пользователей интернета. Владельцем такого сервиса может выступать только российское юрлицо, находящееся под контролем РФ, или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.

Владельцы обязаны будут следить, чтобы виртуальные доски объявлений не использовались для совершения уголовных преступлений, для распространения призывов к террору, порнографии, экстремистских материалов и разглашения гостайны. Кроме того, у сервиса должен быть счетчик аудитории, а Роскомнадзор будет вести реестр классифайдов.

После вступления закона в силу сервисы онлайн-объявлений не смогут использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов или информации, которая содержит персональные данные россиян, а также данные о переводе денег.

Акцизы на сигареты и вейпы

Ставки акцизов на обычные сигареты и папиросы с 1 марта повысятся на 2% и составят не менее 3536 рублей за 1 тысячу штук (сейчас не менее 3467 рублей за 1 тысячу штук). Акцизы на жидкости для вейпов и нагреваемый табак вырастут на 11% и составят 20 рублей за 1 мл (сейчас – 18 рублей за 1 мл).

Одновременно с этим сами вейпы и устройства для нагревания табака (айкосы) выведут из-под акциза. Как поясняется в сопроводительных материалах, закон совершенствует систему налогообложения никотиносодержащей продукции и устраняет двойное налогообложение (как устройств, так и их содержимого).

Перерасчет платы за вывоз мусора

Если граждане отсутствуют в своем жилом помещении более пяти дней подряд, они смогут заплатить меньше за услугу вывоза мусора. Для этого нужно будет до отъезда или не позднее 30 дней после возвращения обратиться в управляющую компанию или к оператору ТКО с заявлением о перерасчете, приложив подтверждающие документы (турпутевки, авиабилеты и т. п.).

Маркировка продукции

С 1 марта вводится маркировка велосипедов и велосипедных рам. Все участники оборота упакованной питьевой воды будут обязаны передавать сведения о розничной продаже через онлайн-кассы. Также начинается обязательная регистрация никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина в системе маркировки. Кроме того, с марта вступают в силу поправки, которые приравняют маркетплейсы к участникам оборота. Маркетплейсы будут обязаны передавать сведения об обороте и выводе товаров легкой промышленности из оборота в систему маркировки.

Члены Ассоциации виноградарей и виноделов России смогут маркировать производимое ими вино, в том числе крепленое и игристое, федеральными специальными марками, содержащими эмблему "Вино России".

Защита животных

С 1 марта в России вступает в силу закон, ужесточающий требования к местам продажи животных. Как пояснили авторы документа, в настоящее время из-за отсутствия требований к местам продажи животные зачастую содержатся в стесненных условиях без надлежащей ветеринарной помощи и ухода. Нередко питомцы на "птичьих рынках" и в зоомагазинах лишены нормального питания, возможности выгула и общения, а из-за издевательского отношения многие просто не доживают до момента продажи. Теперь определять, в каких местах можно продавать животных, будет правительство РФ.

Новые требования к сельскому туризму

В марте вступают требования к местам размещения в сфере сельского туризма. Подобные объекты должны быть оборудованы аварийным освещением, горячим и холодным водоснабжением, отоплением и системой вентиляции.