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Кабмин запретил экспорт бензина до 31 августа

27 февраля 2025 10:56
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Кабмин запретил экспорт бензина до 31 августа

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца августа 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Ограничение не распространяется на поставки со стороны производителей нефтепродуктов. Решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке и противодействия серому экспорту топлива, пишет Смотрим.

"Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, – поясняется в сообщении правительства, – поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина".

Эмбарго на экспорт бензина продлено для всех, кроме его производителей. Ранее правительство вводило запрет на экспорт бензина за границу до 28 февраля.

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