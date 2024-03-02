К концу года Россия полностью откажется от информации с западных метеоспутников

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Об этом заявил глава Росгидромета Игорь Шумаков. Отечественная группировка метеоспутников будет наращиваться и дальше. Недавно на орбиту отправился многофункциональный аппарат серии "Метеор-М". Он будет помогать решать самые разные задачи: от передачи данных для численного прогноза погоды до наблюдений за Солнцем.

Гидрометеорологический спутник "Метеор-М" был запущен с космодрома Восточный 29 февраля. На заданную орбиту его успешно вывел разгонный блок "Фрегат". Масса спутника более 3 тонн, срок активной работы 5 лет.

Основное назначение семейства космических аппаратов "Метеор-М" – измерения физических характеристики атмосферы и поверхности Земли. Эти данные используются глобальными моделями прогноза погоды. Кроме этого, специальное оборудование спутника позволяет наблюдать за активностью Солнца, вести мониторинг климата и окружающей среды, а также изучать природные ресурсы Земли.

Список оборудования, которым оснащен новый "Метеор-М", впечатляет. Многозональные оптические приборы позволяют получать высококачественные снимки любых уголков России. Но самое главное – это измерения в СВЧ-диапазоне. Они передают данные о температуре и влажности по всей толщине атмосферы и по всему земному шару. А радиолокационный комплекс фиксирует состояние земной поверхности вне зависимости от погодных условий. Это важно для оценки ледовой обстановки в Арктике. Кроме этого, "Метеор-М" способен ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Особую роль спутниковые данные играют в технологии прогноза погоды. Без спутников с 95-процентной уверенностью можно было бы делать прогноз погоды лишь на сутки вперед. Благодаря данным космических аппаратов этот период увеличивается до трех дней.

Отметим, что российская спутниковая группировка отслеживает все важные события в мире. К примеру, наблюдает за движением крупнейшего обломка айсберга А-76. Подобный мониторинг – часть масштабной работы по созданию карт ледовой обстановки в Мировом океане.

Роскосмос следит за возникновением чрезвычайных ситуаций на планете. По поручению Совбеза организован круглосуточный мониторинг паводковой и пожароопасной обстановки, а также прочих природных и техногенных бедствий. Для этого задействованы пять спутников "Канопус-В", два спутника "Метеор-М", "Электро-Л" и "Арктика-М".

1 марта Роскосмос опубликовал первый снимок с нового "Метеора-М". Аппарат провел съемку с использованием многозонального сканирующего устройства малого разрешения. Полоса захвата составляет 2900 километров.

После того, как группировку пополнят следующие аппараты, начнутся запуски спутников нового поколения "Метеор-МП", пишет Смотрим.