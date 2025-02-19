к 2026 году в России появится рейтинг компаний-проектировщиков

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Министерство строительства и ЖКХ России разрабатывает рейтинг компаний, занимающихся проектированием. Ожидается, что он может появиться в I квартале 2026 года, сообщил заместитель главы ведомства Сергей Музыченко.

Рейтинг направлен на сегментирование компаний-проектировщиков без ужесточения требований.

"Думаю, в течение полугода с учетом мнения всех федеральных органов власти мы его утвердим и приступим к изменениям в законодательстве", – рассказал газете "Ведомости" Музыченко.

С его слов, рейтинг позволит регламентировать, какие компании могут работать в той или иной сфере проектирования. Чтобы сменить сегмент внутри рейтинга, компании надо будет иметь подходящие кадры, машины и механизмы, подчеркнул он.