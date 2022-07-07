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Из-за урагана в Москве остановилось метро, загорелся храм, травмированы пешеходы

7 июля 2022 22:59
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Ураган сопровождается проливным дождем, грозой и местами градом.

Во второй половине четверга, 7 июля, на Москву обрушился ураган. Он сопровождается проливным дождем, грозой и местами градом. Непогода нарушила жизнедеятельность столицы, несколько горожан пострадали, пишут "Известия".

Ливень начался после 15:00. Осадки сначала распространились на западе столицы. Спустя час дождь накрыл весь город. Примерно еще полчаса хватило для того, чтобы пешеходные зоны и проезжие части в некоторых районах залило водой по колено.

По состоянию на 18:30 на дорогах города наблюдались восьмибалльные пробки. Наиболее затруднено движение в центре, на МКАД и выездах в направлении области. 

В нескольких районах Москвы во время ливня с грозой повалило деревья. Как сообщает источник «Известий», на Дербеневской улице дерево упало на дорогу и частично затруднило движение автомобилистам.

Еще одно дерево упало на машину на Малой Тульской улице. В результате пострадал один человек.

«У женщины подозрение на перелом руки», — указал наш собеседник.

Зафиксировано падение деревьев на Кожуховской улице, Автозаводской улице и в Духовском переулке. Поврежден автомобиль на Люсиновской улице и две машины на улице Мельникова.

На Замоскворецкой — зеленой — линии метро остановились поезда. Движения составов не было от станции «Автозаводская» до «Орехово», сообщил столичный дептранс.

Причиной происшествия стали также деревья, наклонившиеся на пути открытого участка.

Читатели «Известий» сообщают о том, что пассажиры входят в вестибюль станции «Павелецкая» по щиколотку в дождевой воде. 

Церковь Иверской иконы Божией Матери загорелась после попадания молнии в храм. Как рассказывают очевидцы, молния ударила в купол храма, вызвав пожар. Информации о пострадавших нет.

В данный момент к месту происшествия на Большую Ордынку выехали сотрудники экстренных служб города, пожар локализован.

 

Фото:    pxhere

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