ИТ-ипотека станет доступна большему числу айтишников

В 2025 году число компаний, включённых в перечень для участия в программе ИТ-ипотеки, выросло более чем в два раза. Сейчас в списке уже свыше 6 тысяч организаций — теперь ещё больше специалистов смогут воспользоваться льготой.
Какие компании попали в список
ИТ-компании, которые по итогам 2024 года применяли налоговые льготы и обеспечили раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062.
Это нужно было сделать не позднее 20 мая. Если ранее было подано бессрочное согласие, предоставлять его заново нет необходимости.
Если организация вовремя не направила в ФНС согласие, банк не сможет убедиться в том, что заёмщик работает в компании, подходящей под условия ИТ-ипотеки.
Новые условия программы не распространяются на льготные кредиты, оформленные до 1 августа 2024 года.
Как узнать, попала ли компания в перечень
Проверить это можно с помощью специального сервиса на Госуслугах. В поисковой строке достаточно ввести ИНН или наименование компании.
Что делать, если не нашёл свою компанию в перечне
Сообщите своему работодателю. Возможно, согласие было некорректно заполнено или подано не вовремя. Проверить корректность заполнения согласия можно по инструкции.
Согласие, подаваемое при аккредитации по коду 20009, не подойдёт — нужно отдельное, по налоговым льготам по коду 10062.
Следующее обновление перечня ожидается после 25 сентября, организациям необходимо подать согласие не позднее 20 сентября.