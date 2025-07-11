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ИТ-ипотека станет доступна большему числу айтишников

11 июля 2025 14:15
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ИТ-ипотека станет доступна большему числу айтишников

В 2025 году число компаний, включённых в перечень для участия в программе ИТ-ипотеки, выросло более чем в два раза. Сейчас в списке уже свыше 6 тысяч организаций — теперь ещё больше специалистов смогут воспользоваться льготой.

Какие компании попали в список

ИТ-компании, которые по итогам 2024 года применяли налоговые льготы и обеспечили раскрытие налоговой тайны, подав в ФНС согласие по коду 10062.

Это нужно было сделать не позднее 20 мая. Если ранее было подано бессрочное согласие, предоставлять его заново нет необходимости.

Если организация вовремя не направила в ФНС согласие, банк не сможет убедиться в том, что заёмщик работает в компании, подходящей под условия ИТ-ипотеки.

Новые условия программы не распространяются на льготные кредиты, оформленные до 1 августа 2024 года.

Как узнать, попала ли компания в перечень

Проверить это можно с помощью специального сервиса на Госуслугах. В поисковой строке достаточно ввести ИНН или наименование компании.

Что делать, если не нашёл свою компанию в перечне

Сообщите своему работодателю. Возможно, согласие было некорректно заполнено или подано не вовремя. Проверить корректность заполнения согласия можно по инструкции.

Согласие, подаваемое при аккредитации по коду 20009, не подойдёт — нужно отдельное, по налоговым льготам по коду 10062.

Следующее обновление перечня ожидается после 25 сентября, организациям необходимо подать согласие не позднее 20 сентября.

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