Ипподром в Самаре пока строить не собираются

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Жители Самары под одним из постов губернатора попросили построить в городе ипподром.

Как пояснили им чиновники, такой проект не планируется реализовывать.

- В настоящее время строительство ипподрома в рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта в Самаре на 2020 – 2025 годы не планируется. При дальнейшем развитии спортивной инфраструктуры города будут учтены пожелания жителей по размещению спортивных объектов, — ответили 17 сентября 2023 года в департаменте физической культуры и спорта Самары.

Напомним, самарский ипподром, который перестал функционировать с 2010 года, когда-то был одним из крупнейших конно-спортивных центров в Поволжье. На ипподроме регулярно проводились конные, скаковые и беговые соревнования, а также крупные культурные мероприятия, концерты, мотогонки и собачьи бега, пишет СитиТраффик.

Фото: pxhere.com