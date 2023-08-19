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Ипотечный платеж в России вырастет более чем на 13%

19 августа 2023 14:10
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Ипотечный платеж в России вырастет более чем на 13%

При росте ипотечных ставок на 2% ежемесячный платеж вырастет на 13,22%, посчитали эксперты федеральной компании «Этажи».

«После повышения ключевой ставки большинство банков заявили об увеличении стандартных ставок по ипотеке на 2%, однако пока еще остались банки, которые удерживают прежние ставки и готовы одобрять заявки с сохранением условий на срок от двух недель до 90 дней», — рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, при первоначальном взносе 15% и сроке кредитования 20 лет рост ставок на 2% с 11,5 до 13,5% приведет к увеличению ежемесячного платежа по ипотеке на 13,22%, а переплата по кредиту вырастет на 21,69%.

«Чтобы компенсировать удорожание ипотеки, будет достаточно найти квартиру с дисконтом 9,92%, в таком случае и ежемесячный платеж по ипотеке и переплата останутся на прежнем уровне, как при кредите под 11,5%, а при сроке кредитования 10 лет скидка должна быть не менее 6,52%», — пояснила Решетникова.

При этом рост ставок по стандартным программам вновь ведет к тому, что ипотека на первичном рынке становится более доступной, что может привести к очередной волне роста цен в сегменте новостроек.

«Вторичной недвижимости достаточно сложно конкурировать по цене с новостройками при выросшей разнице в ипотечных ставках. При сроке кредита 20 лет квартира на вторичном рынке должна стоить на 34,56% меньше, чем новостройка, приобретаемая по семейной ипотеке под 6%, и на 26,11% меньше, если квартира в новостройке приобретается по льготной ипотеке под 8%», — подытожила Решетникова.

Также она отметила, что при таком росте ставок покупатели будут активнее торговаться при покупке готового жилья и делать выбор в пользу краткосрочных кредитов, чтобы снизить переплату.

Кроме того, на внеочередном заседании Центральный Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Уже с 22 августа банки обновят ставки по ипотечным кредитам: большинство поднимет их минимум на 2%. Это приведет к увеличению ежемесячных платежей и переплаты по кредиту почти на 25%, посчитали в компании ASTERUS.

На примере квартиры в одном из столичных жилых комплексов специалисты из компании ASTERUS посчитали, насколько увеличится ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и итоговая переплата после повышения ключевой ставки до 12%.

Сейчас квартира стоимостью 19 657 000 рублей при текущей рыночной ставке в 12,4% и первоначальном взносе в 15% (2 950 000 рублей) обойдется владельцу в 177 тыс. рублей в месяц при кредитовании сроком на 30 лет. Переплата за весь период составит 47 млн рублей.

С учетом новой ставки 14,4%, которая будет установлена с 22 августа, ежемесячный платеж по той же квартире составит уже 203,3 тыс. рублей в месяц, а переплата за весь период кредитования в 30 лет — более 56 млн рублей.

Таким образом, ежемесячный платеж вырастет на 15%, а переплата — почти на 22%.

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