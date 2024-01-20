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Индия возобновила закупки российской свинины впервые за 3,5 года в ноябре 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийской статслужбы.

Южноазиатская страна импортировала из РФ 12,41 тонны свинины, стоимость которой составила 50 тысяч долларов. Всего за ноябрь Индия ввезла свинины на 330 тысяч долларов.

До этого в последний раз такое мясо Индия закупала у РФ в мае 2020 года. По данным ФГБУ "Агроэкспорт" при российском Минсельхозе, в прошлом году Россия экспортировала 255 тысяч тонн свинины и свиных субпродуктов в другие страны.

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