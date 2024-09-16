индекс солнечной активности достиг максимума в XXI веке

127

Индекс солнечной активности практически достиг максимума в XXI веке.

Индекс (сейчас он составляет 215) отражает ситуацию по итогам второго 11-летнего цикла, заявил в интервью РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Показатель измеряется с 1749 года по числу солнечных пятен, видимых за месяц на обращенной к Земле стороне Солнца.

По словам Богачева, текущий цикл в действительности намного сильнее прогнозов, хотя ожидался минимальным. "К последствиям прямо сейчас это никаким не приведет", – считает он.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович считает, что солнечный цикл развивается не так, как прогнозировали, но ничего экстраординарного не происходит.