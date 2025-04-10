Хуснуллин: семейную ипотеку планируется продлить

141

Семейную ипотеку планируется продлить в России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

При этом Хуснуллин отметил, что подобные льготы обходятся очень дорого для бюджета, так как люди, покупают жилье по ставке в 6%, а разницу между ней и действующими банковскими ставками кредитным организациям возмещает государство.

"В первую очередь это будет продление мер семейной ипотеки", – заявил вице-премьер в интервью "Известиям", рассказывая о готовящихся мерах поддержки.

Он уточнил, что в этом году на финансирование программы семейной ипотеки государство потратит более 1 триллиона рублей, и главная мера поддержки – исполнение обязательств и оплата процентов по ипотечным кредитам, пишет Смотрим.