Хоккеиста Сулейманова приговорили к 5 годам условно за взятку ради уклонения от армии

94

Ленинский районный суд Уфы в понедельник, 5 сентября, приговорил к пяти годам условно хоккеиста Анвара Сулейманова по делу о даче взятки за уклонение от армии.

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии со ст. 73 УК РФ (условное осуждение) назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года», — передает ТАСС приговор судьи.

Сулейманов и его защита не планируют обжаловать приговор.

В даче взятки для уклонения от армии обвиняются еще два хоккеиста — Михаил Воробьев и Владислав Лукин, пишут "Известия".