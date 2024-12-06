Я нашел ошибку
Главные новости:
Зима близко: спрос на «прикуривание» авто в Самаре вырос в три раза
Зима близко: спрос на «прикуривание» авто в Самаре вырос в три раза
У нетрезвого водителя в Самаре конфисковали Мерседес
У нетрезвого водителя в Самаре конфисковали Мерседес
Самая старая дикая птица в мире отложила яйцо в возрасте 74 лет
Самая старая дикая птица в мире отложила яйцо в возрасте 74 лет
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
В Жигулёвске вор украл из дачного домика водяной насос и бензопилу, отжав замок
В Жигулёвске вор украл из дачного домика водяной насос и бензопилу, отжав замок
Перед судом предстанет пара из Самары, обманувшая 23 человек
Перед судом предстанет пара из Самары, обманувшая 23 человек
В Самаре чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети
В Самаре чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети
В России захотели повысить пособия по беременности и родам для студенток
В России могут повысить пособия по беременности и родам для студенток
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.38
-0.86
EUR 109.78
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные

Хинштейн стал врио губернатора Курской области

6 декабря 2024 09:17
110
Хинштейн стал врио губернатора Курской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна.

"Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Официальный интернет-портал правовой информации

 

В указе отмечается, что занимавший до сих пор пост губернатора региона Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Путин принял его отставку по собственному желанию.

Смирнов в мае был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, а 8 сентября победил на выборах главы региона, набрав 65,28% голосов, пишет ТАСС. 

Фото © Официальный интернет-портал правовой информации

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
6 декабря 2024  10:09
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
95
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца
5 декабря 2024  11:00
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем добровольца
352
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
4 декабря 2024  13:10
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
1487
парки Самары начали подготавливать к Новому году
4 декабря 2024  10:16
Парки Самары начали подготавливать к Новому году
386
Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.
3 декабря 2024  18:19
Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы
651
Весь список