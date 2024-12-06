Хинштейн стал врио губернатора Курской области

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна.

"Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

В указе отмечается, что занимавший до сих пор пост губернатора региона Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Путин принял его отставку по собственному желанию.

Смирнов в мае был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, а 8 сентября победил на выборах главы региона, набрав 65,28% голосов, пишет ТАСС.

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