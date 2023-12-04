Госслужащим в России захотели запретить пользоваться иностранными мессенджерами в личных целях.

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Письмо с такой инициативой на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко составил зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный. Документ есть в распоряжении «Известий».

«Мы живем в таких реалиях, когда последствия утечки конфиденциальных сведений могут быть необратимы. Особенно это важно для госслужащих, которые имеют доступ к ДСП и другим секретным бумагам. Не случайно по этому пути уже пошли некоторые страны», — пояснил необходимость такого решения парламентарий.

Он привел в пример Францию, где власти решили запретить министрам использовать иностранные сети. По мнению Выборного, несмотря на то, что чиновникам уже запрещено пользоваться техникой Apple, у хакеров есть возможность получить информацию о человеке из любого телефона, если у него есть аккаунты в иностранных мессенджерах. Депутат назвал лучшим способом избежать последствий утечки информации усиление цифровой безопасности, пишет Лента.

Эксперт в сфере информационной безопасности Денис Батранков предложил создать отдельный российский мессенджер, которые смогут использовать чиновники. Разрабатывать его должны специалисты от государства, которые смогут проверить его на предмет уязвимости и защищенности трафика, сказал он, подчеркнув, что обычные мессенджеры для этого не подойдут.

В России с 1 марта запретили передачу платежной информации через иностранные мессенджеры для ряда организаций.

Помимо этого, в ряде российских организаций уже действует запрет на использование iPhone в рабочих целях. В частности, Минпромторг, Минтранс и ЦИК запретили своим сотрудникам пользоваться iPhone, аналогично поступил «Ростех» и Федеральная таможенная служба. Такие же меры планируют ввести в Минпросвещения и в Минцифры. Пользоваться iPhone запретили и сотрудникам Минобрнауки.