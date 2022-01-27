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Госдума в первом чтении одобрила новую систему выбора УК многоквартирных домов

27 января 2022 12:52
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Госдума в первом чтении одобрила новую систему выбора УК многоквартирных домов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий привычную систему выбора жителями многоквартирных домов способа управления многоквартирным домом и новой управляющей компании (УК).

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сегодня в РФ для смены УК необходимое число голосов – более 50% присутствующих, а кворум собрания — 50% жителей имеющих право голоса.

Соответственно решение по выбору УК принимает лишь четвертьголосов всех собственников помещений (25% + 1 голос).

В пояснительной к законопроекту записке говорится, что на это приводит к разделению жителей квартир на группы, каждая из которых может выбрать свою УК.

Законопроект увеличивает количество голосов собственников до 50% + 1 голос от числа голосов владельцев помещений многоквартирного дома.В итоге к согласию в выборе УК должно будет прийти большинство собственников, сообщает Обозрение.

Фото: pixabay.com

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