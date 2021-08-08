Я нашел ошибку
Главные новости:
У россиянина с карты списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе
У россиянина с карты списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе
Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио
Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио
В Исаклинском районе вор ночью утащил из магазина продукты
В Исаклинском районе вор ночью утащил из магазина продукты
Один заболевший COVID россиянин заразил 1,5 тысячи человек
Один заболевший COVID россиянин заразил 1,5 тысячи человек
Один заболевший COVID россиянин заразил 1,5 тысячи человек
Один заболевший COVID россиянин заразил 1,5 тысячи человек
Волейболист из Новокуйбышевска в составе сборной ОКР завоевал серебро Олимпиады
Волейболист из Новокуйбышевска в составе сборной ОКР завоевал серебро Олимпиады
Тольяттинец украл деньги с карты у 80-летней собственной бабушки
Тольяттинец украл деньги с карты у 80-летней собственной бабушки
Госдума: увеличения рабочей недели не будет
Госдума: увеличения рабочей недели не будет
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.04
EUR 86.46
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре продолжаются мониторинги объектов потребрынка на соблюдения антиковидных мер
Тольяттинцев приглашают на бесплатный концерт профессиональных оркестров
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Госдума: увеличения рабочей недели не будет

8 августа 2021 10:16
158
Госдума: увеличения рабочей недели не будет

Увеличение продолжительности рабочей недели не планируется, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.

Так он прокомментировал соответствующую идею депутата от КПРФ Николая Арефьева.

«Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет. Думаю, что и четырехдневная — из области фантазий», — сказал Тарасенко («Единая Россия»).

Ранее первый замглавы фракции «ЕР» в Госдуме Андрей Исаев назвал восьмичасовой рабочий день и 40-часовую рабочую неделю «важнейшим завоеванием трудящихся». Он отметил, что власти не откажутся от указанных норм. По словам Арефеева, российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю.

Теги: госдума рабочая неделя

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Виктор Полянский: такого конкурсного подхода политических партий к получению мандатов давно не было
06 августа 2021, 09:45
Виктор Полянский: такого конкурсного подхода политических партий к получению мандатов давно не было
Профессор Самарского университета, сопредседатель общественного штаба по независимому наблюдению за голосованием уверен: такая высокая конкуренция...
Общество
441
Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить список на выборах в Госдуму
04 августа 2021, 12:04
Сергей Шойгу назвал высочайшим доверием предложение Президента возглавить список на выборах в Госдуму
 Глава Минобороны отметил, что его отношение к партии, в создании которой он непосредственно участвовал, «всегда особое». Политика
636
В Думе предупредили о возможном скачке цен на бензин из-за запрета экспорта
03 августа 2021, 13:31
В Думе предупредили о возможном скачке цен на бензин из-за запрета экспорта
Акцизы на бензин и дизтопливо повышаются ежегодно. Экономика
829
В центре внимания
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
7 августа 2021  11:12
Дмитрий Азаров рассказал о разработках НОЦ «Инженерия будущего»
727
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
7 августа 2021  09:09
Дмитрий Азаров дал старт отбору в Молодежное правительство Самарской области
715
Александр Живайкин рассказал, что почти 11 тысяч жителей региона внесли свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии.
6 августа 2021  20:23
Дмитрий Азаров провел встречу с Александром Живайкиным
996
Спортсмены вернулись домой буквально на днях, по их словам, на Родине их ожидал самый восторженный прием. 
6 августа 2021  14:10
Дмитрий Азаров и Елена Шмелева встретились с призёрами Олимпийских игр 2020
749
В Самаре снова перекроют ряд дорог
6 августа 2021  13:37
В Самаре снова перекроют ряд дорог
808
Весь список