Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти прошел круглый стол «Пальмиро Тольятти в современном мире»
В Тольятти прошел круглый стол «Пальмиро Тольятти в современном мире»
Расчетный листок теперь можно получать в СберБанк Онлайн
Расчетный листок теперь можно получать в СберБанк Онлайн
Суд рассмотрит дело о хищении в Кировском районе Самары пяти крышек от канализационных колодцев
Суд рассмотрит дело о хищении в Кировском районе Самары пяти крышек от канализационных колодцев
Главная новогодняя ель России сегодня будет готова к праздникам
Главная новогодняя ель России сегодня будет готова к праздникам
Госдума сегодня проведет последнее пленарное заседание осенней сессии
Госдума сегодня проведет последнее пленарное заседание осенней сессии
Общественные территории в трех городах Самарской области преобразились благодаря Всероссийскому конкурсу
Общественные территории в трех городах Самарской области преобразились благодаря Всероссийскому конкурсу
Сотрудники факультета ранее вызвали полицию из-за скандального поведения отца девочки, который прорывался через охрану "разобраться с преподавателями".
Факультет психологии МГУ обеспечит комфортное пребывание девятилетней студентки в вузе
В больнице находятся двое военных, еще одного ищут на месте схода лавины.
В Южной Осетии двое российских военнослужащих погибли при сходе лавины
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.82
-0.47
EUR 83.32
-0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Госдума сегодня проведет последнее пленарное заседание осенней сессии

22 декабря 2021 09:25
53
Госдума сегодня проведет последнее пленарное заседание осенней сессии

Госдума сегодня проведет последнее пленарное заседание осенней сессии, ставшей первой в работе палаты восьмого созыва. Депутаты рассмотрят ряд законопроектов. В частности, парламентарии намерены рассмотреть во втором чтении проект закона о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения.

В первом чтении он был принят накануне. Документ предусматривает, что уголовная ответственность будет наступать, в том числе, за превышение скорости на более чем 60 км/ч, за выезд на встречную полосу, если водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав. Штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Такое преступление также будет наказываться обязательными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.

При этом новые нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.

Добавим, в конце заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин выступит перед депутатами и расскажет об итогах осенней сессии, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На самарском «ОДК-Кузнецов» открылись два новых цеха на 500 рабочих мест.
21 декабря 2021  17:35
Дмитрий Азаров принял участие в запуске модернизированного производства «ОДК-Кузнецов»
436
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
21 декабря 2021  09:40
В Самарской области подвели итоги общественной акции «Народное признание»
461
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
21 декабря 2021  09:33
С 21 декабря начинается процедура пополнения транспортных карт на новый год
465
Кроме того, за истекшие сутки 19 пациентов умерли и 867 выздоровели.
20 декабря 2021  13:43
Еще 582 жителя Самарской области заболели коронавирусом
608
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
20 декабря 2021  13:33
Дмитрий Азаров передал школам региона ключи от 70 новых автобусов
541
Весь список