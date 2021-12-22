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Госдума сегодня проведет последнее пленарное заседание осенней сессии, ставшей первой в работе палаты восьмого созыва. Депутаты рассмотрят ряд законопроектов. В частности, парламентарии намерены рассмотреть во втором чтении проект закона о введении уголовной ответственности за злостное нарушение правил дорожного движения.

В первом чтении он был принят накануне. Документ предусматривает, что уголовная ответственность будет наступать, в том числе, за превышение скорости на более чем 60 км/ч, за выезд на встречную полосу, если водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав. Штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Такое преступление также будет наказываться обязательными или принудительными работами, либо лишением свободы на срок до двух лет.

При этом новые нормы не будут распространяться на нарушения, выявленные дорожными камерами.

Добавим, в конце заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин выступит перед депутатами и расскажет об итогах осенней сессии, передает Радио Маяк.