Госдума предложила замедлять потенциальные переводы в адрес мошенников

141

Для того, чтобы сократить число жертв финансовых мошенников, следует на время откладывать переводы крупных сумм денег со счетов граждан. Такое предложение озвучил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

Давление мошенников вселяет панику в людей, и они быстро и необдуманно начинают переводить им свои сбережения. Сохранить деньги может помочь замедление процесса перевода средств.

"Важно, чтобы эмоции не захлестнули. Страх, который пытаются посеять, не привел к тому, что человек снял эти денежные средства. А затем его втянут в цепочки принятия решений, когда деньги уйдут либо ВСУ, либо террористическим организациям. Это одно и то же. Мы предлагаем законодательно решить этот вопрос таким образом, чтобы человек, который хочет снять денежные средства, сначала подумал. Если закон будет принят, решение о снятии средств будет откладываться либо на несколько часов, если сумма небольшая, либо на несколько дней. Постараемся в январе уже это сделать", — сказал Володин.

Злоумышленники придумывают новые способы обмануть доверчивых граждан. В предновогодние дни аферисты активно заманивают жертву фейковыми розыгрышами и подарками. Такие предложения могут быть как платными, когда необходимо заплатить за участие, так и бесплатными, когда мошенники просят данные банковской карты для перечисления приза, пишет Смотрим.