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Госдума 18 марта рассмотрит проект о поступлении в вуз по профилю без ЕГЭ

11 марта 2025 10:19
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Госдума 18 марта рассмотрит проект о поступлении в вуз по профилю без ЕГЭ

Государственная дума планирует рассмотреть в первом чтении проект закона, который предусматривает возможность для выпускников колледжей поступать в вуз по своему профилю без сдачи ЕГЭ. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, пишет Смотрим.

Володин подчеркнул, что в ходе заседания Госдумы 18 марта профильные комитеты рассмотрят проекты, которые направлены на повышение качества образования.

"Среди них инициатива об уточнении условий поступления в вузы на базе среднего профессионального образования. Речь идет о приеме выпускников колледжей в вузы без ЕГЭ, если профессия соответствует профилю", – сказал он.

На данный момент учащиеся колледжей после выпуска могут поступать в вузы, сдавая внутренние экзамены. Законопроект же в случае одобрения даст льготы тем выпускникам, которые продолжают обучение по своему профилю.

18 марта депутаты также рассмотрят в третьем чтении законопроект, который предусматривают сдачу ОГЭ по двум предметам вместо четырех, если ученик собирается поступать в колледж или техникум. Эксперимент в случае одобрения проведут в 12 российских регионах.

Ранее Госдума отклонила законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ, предусматривающий право выбора между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами.

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