Главы военных ведомств РФ и США сегодня проведут телефонные переговоры

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Главы военных ведомств РФ и США сегодня, в пятницу проведут телефонные переговоры, сообщили в Минобороны России.

Разговор состоится по инициативе американской стороны. Других деталей, в том числе повестку переговоров, в Минобороны не привели.

Предыдущий телефонный разговор министров состоялся 12 февраля. Тогда Шойгу и Остин обсудили "вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес". Других деталей там не

привели.

В Пентагоне тогда со своей стороны сообщили, что главы военных ведомств "обсудили российское наращивание сил в Крыму и вокруг Украины", передает Радио Маяк.