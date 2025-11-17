Я нашел ошибку
В Самаре уже занялись подготовкой катков
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
22 ноября Самарский бизнес-инкубатор приглашает всех на тематическую лекцию «Советский монументальный неоклассицизм в архитектуре Куйбышева»
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС
Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»
россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС

17 ноября 2025 13:11
66
Подготовка к отправке 74-й экспедиции на МКС находится в финальной стадии, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он добавил, что подготовка проходит "нормально".

"У нас Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, наши космонавты, и астронавт [NASA Кристофер] Уильямс ведут уже финальную стадию подготовки, уже примеряются к пилотируемую кораблю, смотрят последние нюансы по работе оборудования, договариваются о совместной работе. Так что все идет планово", – рассказал Баканов.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" запланирован на 27 ноября. Как ожидается, экипаж проведет на орбите 242 суток, пишет Смотрим. 

Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
196
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1537
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1519
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1380
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1464
