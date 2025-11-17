Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС

66

Подготовка к отправке 74-й экспедиции на МКС находится в финальной стадии, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он добавил, что подготовка проходит "нормально".

"У нас Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, наши космонавты, и астронавт [NASA Кристофер] Уильямс ведут уже финальную стадию подготовки, уже примеряются к пилотируемую кораблю, смотрят последние нюансы по работе оборудования, договариваются о совместной работе. Так что все идет планово", – рассказал Баканов.

Старт пилотируемого корабля "Союз МС-28" запланирован на 27 ноября. Как ожидается, экипаж проведет на орбите 242 суток, пишет Смотрим.