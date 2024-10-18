Глава минспорта Дегтярев предложил увеличить долю отчислений от азартных игр

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Министр спорта России Михаил Дегтярев высказал предложение по поэтапному увеличению отчислений от азартных игр на развитие спорта. Средства пойдут в большей степени на улучшение условий детско-юношеского и массового спорта.

Свое предложение Дегтярев высказал во время заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта в рамках форума "Россия — спортивная держава" в Уфе.

"Мы предлагаем поэтапное увеличение размера целевых отчислений от азартных игр, с 1 января 2026 года — до 2,25%, с 1 января 2028 года — до 2,5% от их выручки", — заявил Дегтярев.

Он добавил, что оперирует отчислениями новый фонд, создать который поручил президент России Владимир Путин. Пополнять его планируется не только за счет отчислений букмекеров, но и других источников. Большую часть выплат составляют доли от организации ставок на зарубежные матчи, пишет Смотрим.

"Федерации и лиги напрямую от единого регулятора азартных игр продолжат получать целевые отчисления от ставок на внутрироссийские соревнования" — добавил министр.