Главные новости:
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалью спасших владельца "Тайгана"

16 августа 2025 08:52
Глава Крыма Сергей Аксенов наградил медалью "За мужество и доблесть" спасших директора сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова при нападении льва, соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.

"Наградить медалью "За мужество и доблесть" Алексагину Татьяну Викторовну - рабочего по уходу за животными структурного подразделения (филиала) общества с ограниченной ответственностью "Ялтинский зоопарк "Сказка" – Парк львов "Тайган"; Данилова Алексея Васильевича – самозанятого", - говорится в указе.

Алексагина находилась рядом с Зубковым во время нападения и первой пришла ему на помощь, отгоняя льва. Затем ей начал помогать турист - один из посетителей зоопарка. Мужчина спрыгнул в открытую территорию обитания львов и помог затащить раненого Зубкова в машину.

В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым. Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери, пишет РИА Новости.

