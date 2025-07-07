Генпрокурор России поручил проверить рост цен на такси

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности роста цен на услуги такси в условиях перебоев с мобильной связью и интернетом. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«Игорь Краснов поручил проверить обоснованность увеличения цен агрегаторами и перевозчиками в условиях ограничений работы мобильной связи и интернета», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Генпрокуратуры.

Руководитель контрольного органа поручил оперативно принимать меры при выявлении случаев нарушения прав пассажиров. Особое внимание также уделяется ситуациям, в которых имеются основания подозревать сговор между участниками рынка, пишет Ура.ру.