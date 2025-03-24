Я нашел ошибку
Главные новости:
Судебные приставы Самары урегулировали соседские споры в коммунальной квартире
Судебные приставы Самары урегулировали соседские споры в коммунальной квартире
В Сызрани продавец цветов украла 77 тысяч рублей
В Сызрани продавец цветов украла 77 тысяч рублей
Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова
Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова
Житель Самарской области угнал автомобиль своего знакомого, желая вернуть себе долг
Житель Самарской области угнал автомобиль своего знакомого, желая вернуть себе долг
Генпрокурор РФ поручил проконтролировать проведение госэкзаменов в школах
Генпрокурор РФ поручил проконтролировать проведение госэкзаменов в школах
В России могут ввести «период охлаждения» при покупке билетов
В России могут ввести «период охлаждения» при покупке билетов
В экономике России сложились все предпосылки для остановки роста цен и дефляции
В экономике России сложились все предпосылки для остановки роста цен и дефляции
Эрмитаж может запретить фотосессии в музее после инцидента с посетителями
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.64
0.24
EUR 91.43
-1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова
СОУНБ приглашает на музыкально-просветительскую програму «Весенняя сюита»
Специалисты Самарского областного центра медицины катастроф провели мастер-класс для учеников лицея
Весь список
  • Персональные данные

Генпрокурор РФ поручил проконтролировать проведение госэкзаменов в школах

24 марта 2025 09:26
33
Генпрокурор РФ поручил проконтролировать проведение госэкзаменов в школах

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить надзор за соблюдением прав школьников, сдающих госэкзамены в 9-х и 11-х классах, а также готовность вузов к изменениям в порядке приема абитуриентов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что вопросы, касающиеся прав учеников, приобретают особую значимость в преддверии проведения государственной итоговой аттестации.

"В этой связи Игорь Краснов дал указание прокурорам всех регионов проверить соблюдение конституционных прав детей при получении образования", – говорится в сообщении.

Приоритетом для прокуроров станет недопущение отказов девятиклассникам продолжить обучение в школах, а также незаконного привлечения учеников к административной ответственности из-за использования цифровых устройств на экзаменах.

Кроме того, деятельность надзорного ведомства будет направлена на оценку подготовки образовательных учреждений к приемной кампании в новом учебном году, эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, а также на оценку соблюдения прав детей участников спецоперации на поступление в вузы и колледжи по квотам, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
22 марта 2025  10:12
В Самарской области отразили атаку БПЛА на промпредприятие
792
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025  19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
888
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025  11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
665
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
21 марта 2025  11:29
Самарская область вошла в ТОП-3 регионов по привлечению финансирования в туристический бизнес
644
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
21 марта 2025  11:07
В Самарской области работников сферы бытового обслуживания поздравили с профессиональным праздником
520
Весь список