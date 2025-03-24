Генпрокурор РФ поручил проконтролировать проведение госэкзаменов в школах

33

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил обеспечить надзор за соблюдением прав школьников, сдающих госэкзамены в 9-х и 11-х классах, а также готовность вузов к изменениям в порядке приема абитуриентов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что вопросы, касающиеся прав учеников, приобретают особую значимость в преддверии проведения государственной итоговой аттестации.

"В этой связи Игорь Краснов дал указание прокурорам всех регионов проверить соблюдение конституционных прав детей при получении образования", – говорится в сообщении.

Приоритетом для прокуроров станет недопущение отказов девятиклассникам продолжить обучение в школах, а также незаконного привлечения учеников к административной ответственности из-за использования цифровых устройств на экзаменах.

Кроме того, деятельность надзорного ведомства будет направлена на оценку подготовки образовательных учреждений к приемной кампании в новом учебном году, эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, а также на оценку соблюдения прав детей участников спецоперации на поступление в вузы и колледжи по квотам, пишет Смотрим.