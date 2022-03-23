Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

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Генеральная прокуратура России заявила, что приняла решение о выходе из Международной ассоциации прокуроров.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из МАП», — говорится в заявлении.

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора. До этого правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России, пишет РТ.