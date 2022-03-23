Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием детей участников спецоперации будет осуществляться на программы очной формы обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, реализуемым в университете. 
Самарский университет организует 20 дополнительных мест для обучения детей военных, участвующих в спецоперации
Молодым людям рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.
Полицейские и общественники региона проводят антинаркотические мероприятия для школьников и студентов
«Каргатуй» - праздник встречи весны и прилета птиц.
В самарском ДК "Заря" пройдет ежегодный башкирский национальный праздник «Каргатуй»
«Яндекс.Еда» прокомментировала сообщения об утечке данных пользователей
«Яндекс.Еда» прокомментировала сообщения об утечке данных пользователей
Самарцев предупреждают о гололеде
Самарцев предупреждают о гололеде
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
Команда «Самарские стрижеспасатели» подала заявку на участие в федеральном молодежном гранте
Команда «Самарские стрижеспасатели» подала заявку на участие в федеральном молодежном гранте
Воспитанники "Крыльев Мечты" выведут футболистов на матч с "Уфой"
Воспитанники "Крыльев Мечты" выведут футболистов на матч с "Уфой"
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.07
-0.61
EUR 114.78
-0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

23 марта 2022 12:41
129
Генпрокуратура России заявила о выходе из Международной ассоциации прокуроров

Генеральная прокуратура России заявила, что приняла решение о выходе из Международной ассоциации прокуроров.

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов направил письмо генеральному секретарю Международной ассоциации прокуроров Хану Мораалу о выходе Генпрокуратуры России из МАП», — говорится в заявлении.

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия  отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора. До этого правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России, пишет РТ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
66
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
23 марта 2022  13:56
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
61
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
23 марта 2022  11:18
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
164
Дмитрий Азаров побывал на производстве АО «Овощевод» – одного из самых старых тепличных хозяйств региона, которое находится в селе Подстепки Ставропольского района.
22 марта 2022  21:24
Дмитрий Азаров встретился с коллективом одного из старейших тепличных хозяйств региона
464
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
22 марта 2022  13:19
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
426
Весь список