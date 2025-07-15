ГД приняла закон о новой модели подготовки кадров в системе профобразования

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Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который закрепляет новую модель подготовки кадров в системе среднего профессионального образования (СПО).

Как сообщают РИА Новости, инициатива, в частности, предлагает активное участие работодателей в разработке программ, практическом обучении и оценке выпускников.

Закон направлен на то, чтобы образовательные программы профобразования разрабатывались с учетом потребностей рынка труда, а работодатели участвовали в процессе обучения и оценке студентов. Предприятия в рамках образовательного процесса смогут как управлять учебными заведениями, а также заниматься практической подготовкой студентов и оценкой их квалификации.

Одним из ключевых изменений является введение демонстрационного экзамена как основной формы государственной итоговой аттестации. Организацией экзамена будут заниматься федеральные и региональные органы власти, что позволит сделать процедуру оценки более объективной и независимой. Сама аттестация будет проводиться по единым стандартам с использованием контрольных измерительных материалов.

Предусматривается, что сдача аттестации будет официально признаваться в системе независимой оценки квалификации. Планируется, что данная мера упростит трудоустройство выпускников.

Ранее сообщалось, что правительство России предлагает новую модель начального профессионального российского образования в России. Как заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, обучение предлагается осуществлять по приоритетным для регионов рабочим профессиям на базе колледжей и предприятий, пишет Смотрим.