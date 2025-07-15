Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец катался на иномарке вне кабины
Самарец катался на иномарке вне кабины
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»
Самарские производители представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
«Единая Россия» запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
«Единая Россия» запускает Всероссийский конкурс молодых управленцев «Лидеры села»
В Самаре в рамках нацпроекта «Семья» отремонтируют библиотеку
В Самаре в рамках нацпроекта «Семья» отремонтируют библиотеку
На форуме иВолга продолжается приём заявок на грантовые конкурсы
На форуме иВолга продолжается приём заявок на грантовые конкурсы
спрос на подработку курьерами и сборщиками заказов вырос в два раза по итогам весны
Спрос на подработку курьерами и сборщиками заказов вырос в два раза по итогам весны
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.37
0.48
EUR 91.77
0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные

ГД приняла закон о новой модели подготовки кадров в системе профобразования

15 июля 2025 16:35
160
ГД приняла закон о новой модели подготовки кадров в системе профобразования

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон, который закрепляет новую модель подготовки кадров в системе среднего профессионального образования (СПО).

Как сообщают РИА Новости, инициатива, в частности, предлагает активное участие работодателей в разработке программ, практическом обучении и оценке выпускников.

Закон направлен на то, чтобы образовательные программы профобразования разрабатывались с учетом потребностей рынка труда, а работодатели участвовали в процессе обучения и оценке студентов. Предприятия в рамках образовательного процесса смогут как управлять учебными заведениями, а также заниматься практической подготовкой студентов и оценкой их квалификации.

Одним из ключевых изменений является введение демонстрационного экзамена как основной формы государственной итоговой аттестации. Организацией экзамена будут заниматься федеральные и региональные органы власти, что позволит сделать процедуру оценки более объективной и независимой. Сама аттестация будет проводиться по единым стандартам с использованием контрольных измерительных материалов.

Предусматривается, что сдача аттестации будет официально признаваться в системе независимой оценки квалификации. Планируется, что данная мера упростит трудоустройство выпускников.

Ранее сообщалось, что правительство России предлагает новую модель начального профессионального российского образования в России. Как заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, обучение предлагается осуществлять по приоритетным для регионов рабочим профессиям на базе колледжей и предприятий, пишет Смотрим. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
15 июля 2025  18:30
Самарская область расширит список наград для получения в собственность бесплатно земли участниками СВО
133
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
15 июля 2025  18:12
Проект строительства продолжения набережной обсудили в Самаре
102
Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом
15 июля 2025  15:37
Экс-глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко 15 июля предстал перед судом
299
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки
15 июля 2025  14:35
В Самаре планируют открыть три сезонных ярмарки
238
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
14 июля 2025  21:12
В Самаре передали в суд дело о взрыве гранаты у здания правительства
386
Весь список