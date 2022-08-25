ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининградской области, который готовил сторонник запрещенного в России террористического полка «Азов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Подозреваемый 1967 года рождения, являющийся гражданином России, задержан. Он намеревался атаковать объекты Балтийского флота ВМФ России и его военнослужащих, а также аэропорт Храброво. Задержанный дал признательные показания.

У него изъято взрывное устройство, мощность которого составляет пять килограммов в тротиловом эквиваленте, а также литература агитационного характера и символика «Азова».