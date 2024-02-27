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Февраль в европейской части России закончится аномальным теплом

27 февраля 2024 10:41
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Февраль в европейской части России закончится аномальным теплом

Русская равнина скользит и тонет в лужах. В регионе установился самый опасный температурный режим.

С середины прошлой недели в Санкт-Петербурге царят оттепели. Накануне, например, температура повышалась до плюс 4 градусов. В итоге снег на тротуарах превратился в серую ледяную массу, а по дорогам потекли реки талой воды, пишет Смотрим.

Накануне скользко было в Московской области. В Дмитрове даже случился транспортный коллапс. Утром на маршруты не вышли городские автобусы, они просто не смогли выехать из парка. Днем потеплело, наледь разрушилась.

К "погодным качелям" придется привыкнуть жителям Русской равнины. По крайней мере, до конца этой недели оттепели будут сменяться ночной гололедицей. Погодную ситуацию в регионе сейчас определяют два образования: юг европейской территории накрывает малоподвижный холодный антициклон, а северная половина региона находится во власти атмосферный фронтов атлантических циклонов. На юге будет аномально тепло из-за яркого солнца. А на севере, наоборот, из-за постоянной подкачки хорошо прогретого океанического воздуха. Сегодня оттепели снова будут отмечаться на большей части Русской равнины. Морозы сохранятся только на востоке Центрального района, в Поволжье, на Урале и в Сибири. Здесь они в перспективе заметно ослабеют.

В Новосибирске, например, сегодня и завтра еще по-февральски холодно. Днем воздух прогреется до минус 9 градусов. Ночью ожидается до минус 23. А затем пойдет снег, и показания термометров повысятся до минус 4 градусов. Оттепели в сибирских мегаполисах пока не будет.

В европейской России до конца недели температурный режим практически не поменяется. Оттепели покинут полярный Урал и республику Коми, но сумеют пробиться в область антициклона в районе Поволжья. При этом в ночные часы во многих районах показания термометров по-прежнему будут уходить в минус, поэтому утром на дорогах будет очень скользко.

"Погодные качели" продолжат раскачиваться и в Москве. Причем, сегодня в городе еще прохладно. Столбики термометров поднимутся не выше плюс 1 градуса. К пятница-субботе воздух будет прогреваться до плюс 3 градусов. Ночью будет столько же, но со знаком минус. Столичным жителям следует запастись терпением и нескользящей обувью.

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