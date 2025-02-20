ФАС устроит проверку в «Светофоре»

111

К Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратились с запросом о проведении проверки в отношении сети дискаунтеров «Светофор». Свое обращение направил депутат Госдумы Сергей Лисовский.

«„Светофор“ заключает договоры с поставщиками не напрямую, а через свои логистические и распределительные центры. Это позволяет сети минимизировать финансовые риски, перекладывая на поставщиков обязательства по утилизации нереализованной продукции», — говорится в письме Лисовского. Информацию передает «Коммерсант».

Депутат выразил мнение, что подобные действия могут противоречить антимонопольному законодательству, в частности статье 9 Федерального закона №381, регулирующего деятельность в сфере торговли. На данный момент ФАС уже направила указание своим региональным подразделениям начать инспекционные мероприятия.

Юристы считают, что договоры комиссии, которые навязываются поставщикам, могут быть классифицированы как недобросовестная коммерческая практика. В дополнение, Лисовский обратился в ФАС с информацией о продаже поддельной продукции в магазинах «Светофор», пишет Ура.ру.