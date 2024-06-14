ФАС оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы, сообщило антимонопольное ведомство 14 июня.

Уточняется, что компания нарушила запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ: рефератов, курсовых и дипломов. В службу поступило заявление гражданина с жалобой об опубликованной в поисковой системе информации про организацию Work 5, пишут "Известия".

«Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом. ФАС России признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала ООО «Яндекс» в соответствии с КоАП РФ», — говорится в сообщении службы.