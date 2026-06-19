ФАС опровергла сообщения об индексации тарифов ЖКХ с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба опровергла сообщения о том, что индексация тарифов на коммунальные услуги произойдёт с 1 июля. Как пояснили в ведомстве, ежегодное повышение тарифов пройдёт с 1 октября, а уровень изменений не превысит показателей, установленных распоряжением правительства.

ФАС будет контролировать процесс установления тарифов в регионах. В случае обнаружения необоснованных завышений служба намерена исключать излишне заложенные средства из тарифных решений. Других подробностей о размере грядущей индексации в сообщении не приводится, пишет Лайф.

Ранее сообщалось, что ФАС совместно с надзорным ведомством проверила 84 региона и обнаружила нарушения в тарифах на водоснабжение и тепловую энергию в 65 из них. 4 миллиарда рублей в тарифах были экономически необоснованны; местным властям предписано до 1 октября направить их на обновление ЖКХ, иначе суммы исключат из платежей. Также 801 тарифное решение принято с нарушениями — имущество передавалось без конкурсов, что вело к износу и ухудшению качества услуг.