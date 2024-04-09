ФАС обвинила "Альфа-банк" в нарушении закона о рекламе

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У Федеральной антимонопольной службы России возникли вопросы к АО "Альфа-банк". В отношении финансового учреждения организовали проверку.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Специалисты проверят рекламный ролик банка на предмет нарушения законодательства.

"Возбуждено дело в отношении акционерного общества. Службой выявлены признаки нарушения закона о рекламе в действиях учреждения", – пояснили в ФАС.

Претензии к банку возникли в связи с распространением в эфире федерального телеканала рекламы программы лояльности. Якобы некоторые важные условия были даны в сноске мелким шрифтом в течение короткого времени.

В итоге многие граждане не могли с ними ознакомиться в полной мере. В случае установления вины организацию накажут рублем, пишет Смотрим.