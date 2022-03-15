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Европейское агентство по безопасности полетов приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний

15 марта 2022 09:59
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Европейское агентство по безопасности полетов приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний

Европейское агентство по безопасности полетов вслед за санкциями ЕС против Москвы приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. Как передаёт Интерфакс, приостанавливается действие всех выданных сертификатов, в том числе на продукцию, запчасти и приборы, на тренировочные центры и авиатренажеры.

В списке организаций – крупнейшие российские авиакомпании: "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", а также предприятия сферы техобслуживания авиатехники.

Кроме того, в списке представлены типы воздушных судов, сертификаты которых приостановлены: в их числе произведенные в России Superjet 100 и Ту-204.

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