Европейское агентство по безопасности полетов приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний

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Европейское агентство по безопасности полетов вслед за санкциями ЕС против Москвы приостановило действие сертификатов российских авиакомпаний. Как передаёт Интерфакс, приостанавливается действие всех выданных сертификатов, в том числе на продукцию, запчасти и приборы, на тренировочные центры и авиатренажеры.

В списке организаций – крупнейшие российские авиакомпании: "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", а также предприятия сферы техобслуживания авиатехники.

Кроме того, в списке представлены типы воздушных судов, сертификаты которых приостановлены: в их числе произведенные в России Superjet 100 и Ту-204.