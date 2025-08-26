Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться 1 сентября

146

С начала сентября владельцы торговых центров и других объектов коммерческой недвижимости могут столкнуться с ограничениями на эксплуатацию траволаторов, эскалаторов и подъемников для маломобильных граждан. Формально они должны приостановить работу таких объектов из-за невозможности провести техническое освидетельствование по новым правилам. Для решения проблемы предлагается ввести переходный период, пишет Коммерсантъ.

Союз торговых центров России (СТЦ) 21 августа обратился к главе Ростехнадзора Александру Трембицкому с просьбой дать пояснения территориальным управлениям и участникам рынка о возможности и легитимности эксплуатации эскалаторов и траволаторов после 1 сентября 2025 года. Об этом говорится в письме организации (копия есть у “Ъ”). В Ростехнадзоре сообщили “Ъ”, что рассматривают обращение, ответ на него будет дан позже.

1 сентября в России истекает срок действия всех освидетельствований эскалаторов и траволаторов, выданных до 1 сентября 2024 года. Эта норма включена в правила организации безопасного использования и содержания такого оборудования, вступившие в силу год назад. Они действуют для всех объектов, за исключением метро, и предусматривают, что техника ежегодно будет проходить техническое освидетельствование. Но провести его бизнесу оказалось не так просто.

Со вступлением новых норм прежняя система аттестации проводящих освидетельствование организаций была отменена, а новая не появилась, следует из письма СТЦ.

В результате бизнес оказался в правовом тупике: торговые центры обязаны, но не могут пройти проверки, поскольку в стране нет аккредитованных организаций.