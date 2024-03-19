Электронные повестки будут приходить призывникам уже этой весной

176

Повестки россиянам во время грядущего весеннего призыва, как и прошлой осенью, будут приходить в электронном виде. Об этом во вторник заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

"Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка", — добавил парламентарий.

Ранее Андрей Картаполов заявил, что призывники срочной службы не будут отправляться в зону СВО. Численные параметры призыва остаются неизменными — "это константа", добавил депутат.

Весенняя призывная кампания стартует 1 апреля, а закончится 15 июля.

​Депутат Картаполов: призывники весны-2024 не попадут в зону СВО

С 1 октября до 31 декабря 2023 года в Вооруженные силы было призвано 130 тысяч мужчин, пишет Смотрим.