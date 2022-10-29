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Эксперт предупредил о проблемах при покупке смартфона за рубежом

29 октября 2022 11:17
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Эксперт предупредил о проблемах при покупке смартфона за рубежом

На территории России работа купленных за рубежом смартфонов может быть обусловлена медленным интернетом. Об этом 29 октября рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.

«Одной из главных потенциальных проблем (при покупке гаджета за границей. — Ред.) является разница частотных диапазонов сетей четвертого поколения 4G. Смартфон, предназначенный для работы в другой стране, может не поддерживать российские диапазоны или поддерживать их частично. Это чревато низкой скоростью мобильного интернета», — приводит его слова «РИА Новости».

Эксперт посоветовал россиянам сравнивать частотные диапазоны России и страны, в которой есть намерение приобрести смартфон. Он указал, что список характеристик можно найти в открытых источниках по запросу «частотные диапазоны LTE в России».

Джакония добавил, что покупать смартфоны лучше всего в странах ЕАЭС, поскольку у них с Россией единый стандарт сертификации устройства. Устройства из США или Китая будут работать хуже.

Также эксперт напомнил, что купленный за рубежом смартфон и ввезенный в страну в чемодане не будет иметь гарантии, поскольку не прошел сертификацию для продажи на российском рынке. При возникновении проблем в работе такого смартфона владельцу устройства придется решать их самостоятельно, пишут «Известия».

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