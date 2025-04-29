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Эксперт отметил рост мастерства пивоваров в России

29 апреля 2025 09:09
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Эксперт отметил рост мастерства пивоваров в России

Сейчас в России растет мастерство пивоваров. Об этом 28 апреля рассказал «Известиям» исполнительный директор объединения участников пивобезалкогольного рынка Камаль Лебедев.

«Сегодня российские бренды появляются, пока к ним доверие небольшое, но от года к году это доверие увеличивается. Ну, условно говоря, технологии <…>, мастерство пивоваров у нас растет», — заявил он.

По его словам, пивоваренное движение необходимо координировать, за ним также следует наблюдать. Лебедев считает, что этим должны заниматься предприниматели.

Он также сравнил председателя экспертно-консультационного совета по развитию пивоваренной отрасли Таймураза Боллоева с общественным деятелем Пьером де Кубертеном, который возродил олимпийское движение. По его мнению, президент компании «Балтика» возобновил российское пивоварение.

Ранее развитием этой области занимались еще в 1972–1974 годах, когда руководство страны решило снизить потребление алкогольных напитков, «переместить центр тяжести» подобной продукции от крепких напитков, например от водки, в вино или пиво, добавил Лебедев.

«И тогда было приобретено достаточно большое количество так называемых чешских пивоварень-заводов, то есть в Чехии их приобретали. Они были в каждом регионе, ну, как правило, в столице или в крупном городе региона. И вообще во всех городах, во всех регионах у нас теперь есть пивоваренные заводы», — отметил он.

Согласно его данным, сейчас в России находится свыше 2 тыс. пивоварень. Крупных предприятий насчитывается около 200.

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