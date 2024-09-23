Дом, где насмерть отравились дети, накануне обрабатывали дихлофосом

141

Дом, где проживали четверо погибших от отравления детей, в день трагедии был обработан дихлофосом.

"Родители говорят, что обрабатывали дом дихлофосом в этот день. В это время дети находились на улице, погуляли, потом зашли. Мама начала готовить ужин", – рассказали РИА Новости в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Трагедия произошла селе Красная Сопка Красноярского края. Утром 21 сентября в больницу с симптома отравления были доставлены муж с женой и четверо их детей. Спасти мальчика и трех девочек медикам не удалось. Родители пока остаются в реанимации, но уже дают первые показания следователям.

По словам женщины, накануне семья употребляла в пищу курицу и пельмени, купленные в местном магазине. Никаких посторонних веществ в пищу она не добавляла.

По предварительным данным, дети погибли из-за токсического действия неустановленного пока вещества. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы всех найденных в доме продуктов, а также продукции из магазина.

По одной из версий, дети семья могла отравиться пестицидами, которые случайно попали в еду, пишет Смотрим.