для блогеров хотят ввести отдельное наказание в УК

89

В России могут ввести отдельное наказание для блогеров, которые занимаются оказанием образовательных услуг населению. Внесение поправок в КоАП и УК РФ на заседании 21 марта планирует обсудить рабочая группа Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым («Единая Россия») и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой («Справедливая Россия — За правду»). К участию в заседании приглашены представители Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарта и других ведомств, а также участники блогерского сообщества. С тезисами программы мероприятия ознакомились «Известия».

Исходя из документа, в КоАП планируют добавить новую статью «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации». Как пояснили «Известиям» в рабочей группе, ответственность по этой статье предусматривается для блогеров, продающих разные информационные продукты без соответствующей аккредитации, которую также планируют ввести законодатели. Ее необходимо будет получить в специально созданной для этих целей организации.

— Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным и он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность, — пояснила «Известиям» одна из организаторов мероприятия, Яна Лантратова.

Также в документе говорится о внесении поправок в Уголовный кодекс и введении в нем наказания для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.