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Дилеры предупредили о подорожании автомобилей летом

15 мая 2024 12:31
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Дилеры предупредили о подорожании автомобилей летом

Летом текущего года произойдет очередная индексация цен на автомобили 2024 года выпуска, их стоимость может вырасти на 2–3% в интервале одного–двух месяцев. Об этом рассказал заместитель гендиректора дилерского холдинга «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев, сообщает «Российская газета» 15 мая.

При этом, по словам топ-менеджера, скидки на рынке не закончились. На текущий момент все акции, поддержки и субсидированные кредиты актуальны как на модели 2023 года, так и на автомобили 2024 года.

«Что касается складских объемов, то автомобилей прошлого года выпуска у дилеров сейчас больше, нежели 2024-го. Если говорить в цифрах, то свыше двух третей машин — это 2023 год. И только одна треть склада сегодня представлена моделями 2024 года. Поэтому привлечение спроса через дисконты не уйдет, снизится их уровень», — сказал Тюктеев.

В пресс-службе дилерского холдинга «АвтоСпецЦентр» отметили высокий спрос на автомобили, из-за чего у дилеров резко сокращаются запасы машин. Партия автомобилей, ввезенная в РФ в марте-апреле, будет реализована к началу июля, что может спровоцировать рост цен, пишут "Известия".

«С 1 апреля 2024 года действуют ограничения на ввоз автомобилей, поэтому цены на модели, ввозимые по параллельному импорту, могут значительно вырасти — до 30% в зависимости от марки и модели», — отметили там.

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