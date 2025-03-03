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Депутат предложила обязать владельцев жилья сообщать об арендаторах в МВД

3 марта 2025 10:26
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Депутат предложила обязать владельцев жилья сообщать об арендаторах в МВД

МВД и управляющие компании должны получать информацию о сдаче жилья и нанимателях, владельцев квартир следует обязать делиться такой информацией. С соответствующим предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину обратилась зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет Смотрим.

Мера, по ее мнению, позволит повысить безопасность проживания в многоквартирных домах и защитить от недобросовестных арендодателей.

Разворотнева отмечает, что зачастую в случае аварийных ситуаций соседи и УК не могут связаться с арендатором. Невозможно и установить, кто виноват в нарушении закона о тишине и других противоправных действиях – часто никто даже не знает, кто живет в квартире.

Проживание в доме неустановленных личностей может грозить безопасности жильцов, указала в документе Разворотнева. На сегодняшний день по закону арендодатель должен направлять уведомление в налоговые органы, "а вот с точки зрения сведений о тех, кому сдается жилье, тут полный провал", считает депутат.

Предложения, представленные Разворотневой, находятся на рассмотрении Минстроя и будут проработаны в установленном порядке, сообщили в ведомстве "Известиям".

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