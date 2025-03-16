Депутат Останина: регионы сами определят число приютов для бездомных собак

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Региональные власти будут сами устанавливать количество приютов для бездомных собак и срок содержания животных. Так председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала в эфире "России 24" законопроект о защите граждан от нападения бездомных животных.

Депутат отметила, что единственная норма, которую обязаны соблюдать во всех регионах, это запрет на возвращение отловленного животного обратно в природную среду.

"Этот закон направлен на то, чтобы на улицах не было бездомных, бесхозных, отпущенных хозяйских собак, без намордников, без поводков и так далее. Вот о чем этот разговор. Дальше уже регионы сами определяют, сколько животных будет жить в приюте, сколько этих приютов будет", – объяснила Останина.

Она добавила, что необходимо ввести уголовное наказание для владельцев собак, от нападения которых пострадали люди.

Законопроект о защите людей от нападения бездомных животных Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 18 марта, пишет Смотрим.