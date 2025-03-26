Депутат: доля отечественного ПО в госсекторе практически достигла 100%

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Доля отечественного программного обеспечения в государственном секторе РФ практически достигла 100%. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил депутат Государственной думы Антон Горелкин, пишет Смотрим.

В целом, по данным Минцифры, уровень использования российскими компаниями отечественного ПО превысил 80%. По мнению парламентария, это хороший показатель.

"Слабым местом отечественного ПО всегда была техническая поддержка. Поэтому здесь очень важна обратная связь, очень важно взаимодействовать, общаться с теми, кто использует это ПО. Потому что, если смотреть, например, в игровой индустрии, то замещение ПО вообще 5%. А, например, в госсекторе, в программах для видеоконференций – там практически 100%", – заявил Горелкин.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что около 80% предприятий РФ должны перейти на отечественное ПО к 2030 году.