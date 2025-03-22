136

Французского актера с российским гражданством Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов РФ за неуплату взносов, рассказали в организации.

Несмотря на задолженности, прямо сейчас в планах Союза нет цели исключать Депардье.

"Если член организации не платит взносы более двух лет, ему высылается уведомление о задолженности. В случае, если она не будет погашена, правление может поставить вопрос исключения из Союза кинематографистов РФ. Депардье пока уведомления не отправлялось", – передает ТАСС слова представителя Союза.

Отмечается, что задолженность актера за семь лет составляет почти 10 тысяч рублей.