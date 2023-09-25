Дания отказалась проводить совместное с РФ расследование после подрыва "Северных потоков"

195

Дания отказалась проводить совместное расследование после подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом рассказал посол РФ в королевстве Владимир Барбин.

Дипломат отметил, что не произошло "никаких субстантивных подвижек". Помимо отказа от проведения совместного расследования Дания также отказала России в исполнении большинства запросов о правовой помощи по данному уголовному делу.

По словам Барбина, Копенгаген в большинстве случаев так и не предоставил правовой помощи. Генеральная прокуратура России получила ответ только на один запрос, который практически никак не повлиял на исход дела, пишет Смотрим.

Взрывы на "Северных потоках" произошли год назад в экономических зонах Швеции и Дании, напоминает телеканал "Россия 24". По мнению большинства экспертов, речь идет о целенаправленной диверсии.