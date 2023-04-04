Я нашел ошибку
Главные новости:
Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс
Формирование исторической памяти и гражданской идентичности: самарские эксперты прокомментировали новый обучающий курс
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности
21% профессионалов задумывается о смене сферы деятельности
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
Илья Резник отмечает 85-летие
Поэт-песенник Илья Резник отмечает 85-летие
В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты
В Жигулевске ученица 7-го класса упала с высоты
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Сызранец украл микроволновку, газовую плиту, две металлические бочки и 4 разобранных телевизора
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.95
0.63
EUR 84.62
0.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
ЭкоСтройРесурс запускает в Самаре акцию по сбору макулатуры
В Краснодаре прошла торжественная церемония закрытия зимней Спартакиады молодежи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  • Персональные данные

Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 40

4 апреля 2023 11:00
131
Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 40

За медицинской помощью после взрыва в кафе Санкт-Петербурга обратились 40 человек. Об этом 4 апреля сообщил Минздрав России.

Ранее сообщалось о 33 пострадавших.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На стационарном лечении в больницах остаются 25 человек. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое, уточнили в Минздраве.

Взрыв в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. В результате погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), который проводил творческую встречу с аудиторией. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку. Подозреваемая была задержана, пишут "Известия".

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
4 апреля 2023  12:46
В Самаре набирает обороты месячник по благоустройству
81
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
4 апреля 2023  12:38
Открыт прием заявок на Областной конкурс мини-грантов «Серебряные инициативы»
69
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
4 апреля 2023  10:58
В Самарской области появятся новые туристическое объекты
136
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября.
4 апреля 2023  10:27
В 2023 году садово-дачные маршруты начинают работать с 15 апреля и до конца октября
132
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. 
3 апреля 2023  12:25
В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города
1122
Весь список