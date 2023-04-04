Число пострадавших при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 40

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За медицинской помощью после взрыва в кафе Санкт-Петербурга обратились 40 человек. Об этом 4 апреля сообщил Минздрав России.

Ранее сообщалось о 33 пострадавших.

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На стационарном лечении в больницах остаются 25 человек. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое, уточнили в Минздраве.

Взрыв в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга произошел 2 апреля. В результате погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), который проводил творческую встречу с аудиторией. Самодельное взрывное устройство было спрятано в статуэтку. Подозреваемая была задержана, пишут "Известия".