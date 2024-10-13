Число отравившихся школьников на Камчатке увеличилось до 20

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Количество учащихся школы № 1 города Елизово на Камчатке, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, увеличилось до 20. Об этом 13 октября сообщила региональная прокуратура.

«В настоящее время 20 школьников получают лечение в условиях стационара», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

В ведомстве отметили, что проверка по факту массового отравления детей в школе Камчатского края продолжается, пишут "Известия".

Об отравлении школьников города Елизово на Камчатке стало известно 12 октября. Всего пострадали 13 учеников первого, седьмого, восьмого и девятого классов, которые имеют схожие симптомы острой кишечной инфекции. Состояние детей оценивается как стабильное. Было возбуждено уголовное дело.

Глава региона Владимир Солодов сообщал, что что представители Роспотребнадзора обнаружили сальмонеллу в продукции одного из поставщиков школы. Он уточнил, что 11 школьников госпитализированы в краевую больницу.