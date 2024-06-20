число курящих мужчин в РФ с 2009 года снизилось более чем в два раза

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Число курящих мужчин в России снизилось с 2009 года больше чем в два раза, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она уточнила, что 15 лет назад табак употребляли до 40% российских мужчин, пишет агентство ТАСС.

9 июня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в стране наблюдается снижение числа курильщиков. Впрочем, ситуация с вейпами остается тревожной.

Глава Минздрава уточнил, что россияне недооценивают опасность этого вида курения. Однако в жидкости для вейпов содержится большое количество никотина и химических добавок, которые наносят значительный вред здоровью.