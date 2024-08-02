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Часть ракеты ATACMS упала на крышу 9-этажного дома в Севастополе

2 августа 2024 11:57
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часть ракеты ATACMS упала на крышу 9-этажного дома в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на крышу одного из домов на улице Симонка упала фугасная часть ракеты ATACMS. Об этом сообщается в Telegram-канале главы города.

Он подчеркнул, что изначально предполагалось, что на дом упали части сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Развожаев добавил, что часть ракеты пробила крышу здания и застряла на техническом этаже. Никто не пострадал, пишет Газета.

Губернатор отметил, что людей эвакуировали на место временного размещения на время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты.

До этого Развожаев заявил, что упавшая в Севастополе часть другой ракеты будет уничтожена на месте, если ее вывоз будет невозможным.

Он рассказал, что оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке суббоеприпасов и части сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова.

Ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, над городом уничтожили более четырех воздушных целей. Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе.

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